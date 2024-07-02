В России заочно арестовали экс-премьера и двух бывших министров Украины

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-премьера Украины Владимира Гройсмана и бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Об этом сообщается в тг-канале судов общей юрисдикции столицы.

Каждому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, который будет исчисляться с момента их экстрадиции в Россию, либо с момента их задержания на территории РФ, говорится в сообщении.

Оба обвиняются в применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ) и объявлены в международный розыск.

Гройсман возглавлял правительство Украины с апреля 2016 года по август 2019 года. Климкин был главой МИД с июня 2014 года по август 2019 года.

Кроме того, во вторник, 2 июля, Басманный суд санкционировал заочный арест на два месяца экс-министра финансов Украины Александра Шлапака и бывшему командующему оперативным командованием «Запад» ВСУ Игоря Довганя по обвинению в применении запрещенных средств и методов ведения войны. Оба объявлены в международный розыск.

Следственный комитет РФ в марте заочно предъявил обвинение Довганю. В ведомстве указали, что в результате его преступных действий совершались обстрелы населенных пунктов Донбасса, повлекшие ранения и гибель 334 человек, в том числе 12 детей, а также массовые разрушения объектов инфраструктуры.

Напомним, в июне Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-главу Министерства информационной политики Украины Юрия Стеця и бывшего министра юстиции Украины Павла Петренко. Им также инкриминировали статью «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Сегодня стало известно, что МВД России объявило в розыск замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Александра Нестеренко и бывшего замглавы проводимой Украиной в Донбассе «антитеррористической операции Владислава Лищинского по уголовной статье, следует из базы розыска МВД. По какой именно статье они разыскиваются, не уточняется.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube