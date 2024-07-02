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Вторник, 2 июля 2024, 15:58 мск

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В Грузии разбился военный самолет

Военный вертолет рухнул во время полета над Болнисским районом. Пилот погиб, других людей в салоне не было. Позже Минобороны Грузии уточнило, что авария случилась с самолетом Су-25.

Борт разбился около села Дисвели. Администрация поселения в регионе Квемо Картли подтвердила, что рядом произошла воздушная авария.

Пилот погиб. МВД начало расследование, устанавливаются причины аварии, пишет «Вести.ру». В грузинском Минобороны уточнили, что во время плановых военных учений рухнул самолет, передает ТАСС.

В Малайзии два военных вертолета столкнулись в воздухе во время репетиции парада. Погибли 10 человек.

© 2024, РИА «Новый День»

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