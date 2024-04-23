В Малайзии два военных вертолета столкнулись в воздухе

В Малайзии два вертолета столкнулись в воздухе. По предварительным данным, погибли 10 человек.

Авария произошла в городе Лумут во время репетиции парада в честь 90-летия Королевского военно-морского флота Малайзии. Вертолеты AgustaWestland AW139 и Eurocopter Fennec зацепились хвостовыми винтами и рухнули вниз.

Одни из вертолетов упал на территорию стадиона, второй – возле бассейна спортивного комплекса ВМФ страны. По предварительным данным, жертвами аварии стали 10 человек.

Проводится расследование причин произошедшего. Предположительно, имела место трагическая ошибка, пилоты неправильно рассчитали траекторию при заходе на маневр и допустили столкновение.

Куала-Лумпур, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube