Шесть рыбаков пропали в Хабаровском крае

Спасатели ищут в Хабаровском крае шестерых рыбаков, которые перестали выходить на связь. Уровень воды в реках резко поднялся из-за ливней, поэтому родственники пропавших обратились за помощью в МЧС.

23 июня мужчины отправились на рыбалку на реку Поди в районе села Арсеньево Нанайского района. Как раз в той местности в результате дождевого паводка произошёл резкий подъем уровней воды. Когда рыбаки перестали выходить на связь, специалисты начали поисково-спасательную операцию, рассказали в краевом главке МЧС.

«На поиски рыбаков вылетел вертолет МИ-8. На его борту четыре спасателя и сотрудники полиции», – добавили в пресс-службе.

Ведомство призвали жителей края не выходить на водные объекты в Нанайском районе, пока уровень воды не придет в норму.

В Якутии лодка с двумя мужчинами опрокинулась на реке Индигирка. Один рыбак выбрался на берег самостоятельно, второй пропал без вести.

Хабаровск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube