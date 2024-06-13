Рыбак пропал без вести после опрокидывая лодки в Якутии

Лодка с двумя мужчинами опрокинулась на реке Индигирка в Республике Саха (Якутия). Один рыбак выбрался на берег самостоятельно, второй пропал без вести, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

ЧП случилось в ночь на 13 июня в 25 км от посёлка Белая Гора Абыйского района. Сотрудники местной администрации и спасатели проводят поисково-спасательную операцию в поисках второго пассажира маломерного судна.

Якутский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку на признаки нарушения правил безопасности эксплуатации внутреннего водного транспорта (ст. 263 УК РФ). Транспортная прокуратура также организовала проверку обстоятельств инцидента.

Двое солдат из Северной Осетии и один из Дагестана вышли в море на резиновой вёсельной лодке и пропали без вести.

Якутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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