Самолет вернулся в аэропорт Тюмени из-за поломки

Вылетевший из Тюмени в Ереван самолет вернулся в аэропорт отправления из-за неисправности. Борт сделал более 10 кругов над воздушной гаванью, прежде чем пойти на посадку.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, Boeing 738 авиакомпании Utair в 06:18 по местному времени вылетел из Тюмени в Ереван. Сразу после взлета экипаж узнал об отказе автопилота и решил вернуться в аэропорт Рощино. Самолет приземлился в 08:43 часов.

«Посадка прошла благополучно. Ситуация на контроле Уральской транспортной прокуратуры», – сообщили в ведомстве.

Борт сделал над аэропортом 14 кругов, прежде чем пошел на посадку, следует из данных Flightradar.

В Якутии два самолета за день вернулись в аэропорт после взлета из-за поломки, которую обнаружили только в воздухе.

Тюмень, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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