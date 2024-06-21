В Якутии второй за день самолет обнаружил поломку в воздухе

Экипаж пассажирского самолет авиакомпании «Якутия» обнаружил неисправность и решил вернуться в аэропорт вылета в Якутии. Это второй подобный случай на территории региона за день.

Днем 21 июня Bombardier АО «Авиакомпания «Якутия» вылетел из Якутска с пассажирами на борту. В воздухе экипаж узнал о неисправности на борту и решил посадить самолет во избежание аварии.

«В 14:47 по местному времени 21 июня самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Якутска. Транспортной прокуратурой осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров. Организована проверка по факту возврата воздушного судна», – говорится в сообщении Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

За пару часов до этого инцидента в аэропорт якутской Нюрбы из-за неисправности вернулся самолет Ан-26 компании «Полярные авиалинии».

Якутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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