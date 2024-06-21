В Якутии второй за день самолет обнаружил поломку в воздухе

Экипаж пассажирского самолет авиакомпании «Якутия» обнаружил неисправность и решил вернуться в аэропорт вылета в Якутии. Это второй подобный случай на территории региона за день.
Днем 21 июня Bombardier АО «Авиакомпания «Якутия» вылетел из Якутска с пассажирами на борту. В воздухе экипаж узнал о неисправности на борту и решил посадить самолет во избежание аварии.
«В 14:47 по местному времени 21 июня самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Якутска. Транспортной прокуратурой осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров. Организована проверка по факту возврата воздушного судна», – говорится в сообщении Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
За пару часов до этого инцидента в аэропорт якутской Нюрбы из-за неисправности вернулся самолет Ан-26 компании «Полярные авиалинии».
Якутск, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»