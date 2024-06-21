В Якутии неисправный самолет вернулся в аэропорт вылета

Самолет Ан-26 с пассажирами вернулся в аэропорт вылета в Якутии из-за неисправности. Посадка прошла успешно, пострадавших нет, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Самолет Ан-26 компании «Полярные авиалинии» днем 21 июня вылетел из аэропорта Нюрбы. После вылета пилот доложил, что обнаружена неисправность. Экипаж решил вернуться в аэропорт вылета.

«Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Нюрбы. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров», – пояснили в ведомстве.

Ранее самолет авиакомпании «КрасАвиа» вернулся в аэропорт Красноярска из-за неисправности. На борту находились 64 пассажира, из них восемь несовершеннолетних.

Нюрба, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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