Полиция Эквадора нашла три тонны кокаина в готовых к отправке в Россию бананах

Полиция провела рейд в порту провинции Эль-Оро, где стояло грузовое судно, готовое отправиться в Россию. В контейнере с бананами нашли более трех тонн кокаина, сообщила полиция Эквадора.
«Обнаружено 3190 упаковок, содержащих беловатое вещество, которое дало положительный результат на гидрохлорид кокаина. Общий вес составил 3 183 кг», – говорится в сообщении.
Все свертки конфисковали и отправили на стационарную экспертизу. Примерная стоимость изъятых наркотиков составила 6,37 млн долларов. По данным полиции, по прибытии стоимость вещества в свертках могла вырасти более чем в 40 раз, до 254,64 млн долларов.
В начале мая в порту Санкт-Петербурга нашли 60 кг кокаина на судне с бананами, прибывшем из Эквадора. Получателем груза значилась компания из Красноярска.
Кито, Наталья Рязанова
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