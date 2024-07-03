Полиция Эквадора нашла три тонны кокаина в готовых к отправке в Россию бананах

Полиция провела рейд в порту провинции Эль-Оро, где стояло грузовое судно, готовое отправиться в Россию. В контейнере с бананами нашли более трех тонн кокаина, сообщила полиция Эквадора.

«Обнаружено 3190 упаковок, содержащих беловатое вещество, которое дало положительный результат на гидрохлорид кокаина. Общий вес составил 3 183 кг», – говорится в сообщении.

Все свертки конфисковали и отправили на стационарную экспертизу. Примерная стоимость изъятых наркотиков составила 6,37 млн долларов. По данным полиции, по прибытии стоимость вещества в свертках могла вырасти более чем в 40 раз, до 254,64 млн долларов.

В начале мая в порту Санкт-Петербурга нашли 60 кг кокаина на судне с бананами, прибывшем из Эквадора. Получателем груза значилась компания из Красноярска.

Кито, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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