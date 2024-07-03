ПВО отразила удар ВСУ по Белгороду

Система противоздушной обороны сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Предварительно, никто не пострадал.

По словам главы региона, из-за обстрела ВСУ в Белгороде на одной из станций техобслуживания автомобилей загорелись шины. Пожарные расчеты тушат возгорание.

Кроме того, на территории производственного предприятия повреждена крыша одного из помещений, добавил Гладков.

«В трех частных домах посечены кровли и фасады. Также повреждения получили 27 автомобилей», – уточнил глава региона в своем тг-канале.

В Белгородском районе в селе Репное осколками посечен автомобиль, в селе Таврово посечена кровля частного дома, в поселке Дубовое пробита кровля частного дома и повреждены два автомобиля, рассказал Гладков.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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