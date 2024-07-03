Восемь работников ЗАЭС пострадали при массированной атаке украинских дронов

Восемь сотрудников Запорожской АЭС пострадали в результате массированной атаки украинских дронов-камикадзе. Большая часть Энергодара осталась без света и воды.

Атака ВСУ пришлась на подстанцию «Радуга», где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. Три дрона-камикадзе квадрокоптерного типа взорвались у подстанции, ранив людей и повредив оборудование.

«Пострадали восемь сотрудников ЗАЭС. Состояние одного оценивается как средней тяжести, остальные в состоянии легкой тяжести. На подстанции повреждены оба трансформатора, нарушена штатная схема энергоснабжения города», – сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его данным, некоторые объекты ЗАЭС также остались без электроэнергии, но меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме.

Глава Энергодар Эдуард Сеновоз рассказал, что большая часть города осталась без света и воды. Он призвал горожан пока не использовать электроприборы, чтобы не увеличивать нагрузку на те сети, что еще работают.

«Большая часть города без света и воды. Создана значительная угроза жизнеобеспечению города. Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить энергоснабжение города в кратчайшие сроки», – говорится в блоге мэра.

В конце июня ВСУ уже атаковали подстанцию «Радуга». Тогда тоже был поврежден трансформатор, но работу подстанции удалось восстановить.

Энергодар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube