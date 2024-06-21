Украина атаковала еще одну электроподстанцию в Энергодаре

Администрация города Энергодар, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), в пятницу, 21 июня, сообщили, что украинские вооруженные формирования нанесли удар по подстанции «Радуга».

В сообщении администрации города говорится: «ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга». Поврежден трансформатор. Специалисты работают над устранением проблемы».

Ранее сегодня глава Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выпустил заявление, в котором говорится, что «Повреждение подстанции «Луч» 19 июня в Энергодаре, на территории которого находится Запорожская АЭС, оказало прямое влияние на ядерную безопасность».

Энергодар, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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