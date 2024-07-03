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Среда, 3 июля 2024, 22:50 мск

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В США взорвался оборонный завод

В США в штате Арканзас на оборонном предприятии компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в среду, 3 июля, произошел взрыв, в результате чего два человека получили ранения и один пропал без вести, – передает агентство Associated Press.

В сообщении агентства со ссылкой на представителей предприятия говорится: «По меньшей мере два человека ранены и один пропал без вести в среду, 3 июля, после инцидента со взрывчатыми веществами на оборонном предприятии компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в городе Кэмден в Арканзасе. Пострадавшие доставлены в госпиталь».

Следует отметить, что аэрокосмическая и оборонная компания General Dynamics является одним из мировых лидеров в сфере разработки и производства различных видов военного оборудования и техники, в том числе, 155-мм артиллерийских снарядов. Основным заказчиком компании является Министерство обороны США.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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