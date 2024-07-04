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Воскресенье, 7 июля 2024, 07:49 мск

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Система ПВО сбила четыре дрона ВСУ на тремя регионами России

Средства противоздушной обороны за прошедшую ночь нейтрализовали четыре украинских беспилотника над территорией России. Об этом сообщает Минобороны России.

Два БПЛА были уничтожены над Брянской областью. Ее по одному дрону сбито над Белгородской и Тамбовской областями.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО пресекли атаку ВСУ с применением беспилотников в Клинцовском и Трубчевском районах. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Об отсутствии жертв и разрушений также заявил тамбовский губернатор Максим Егоров. Глава региона уточнил, что два вражеских дрона были перехвачены около четырех часов утра.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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