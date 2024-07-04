В Братске задержали подозреваемого в массовом отравлении

Полиция задержала директора фирмы, чьей продукцией отравились 32 человека в Братске Иркутской области. О задержании сообщили на следующий день после того, как глава Следственного комитета запросил доклад о ходе расследования.

«Подозреваемый задержан. 62-летний директор ООО в настоящий момент находится в изоляторе временного содержания», – сообщили в управлении СКР по региону.

Следователи возбудили уголовное дело 1 июля по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 32 человека, в их числе пять детей, обратились за медицинской помощью после обеда в местном кафе. 31 человека в состоянии средней тяжести поместили в стационар. Специалисты Роспотребнадзора нашли у 10 заболевших ДНК сальмонелл.

Накануне председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу.

Братск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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