Под Ставрополем упали два беспилотника

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о падении двух беспилотников в селе Московском Изобильненского округа, расположенном в 30 км от краевого центра. По его данным, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

«Сегодня утром в селе Московском Изобильненского округа упали два беспилотника. Инфраструктура не пострадала. Все системы работают в обычном режиме», – написал глава региона в своем тг-канале.

Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Срабатывала ли в регионе система ПВО, Владимиров не сообщил. Напомним, в четверг утром Минобороны сообщило о сбитии четырех БПЛА над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями.

Ставрополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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