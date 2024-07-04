Под Ставрополем упали два беспилотника

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о падении двух беспилотников в селе Московском Изобильненского округа, расположенном в 30 км от краевого центра. По его данным, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
«Сегодня утром в селе Московском Изобильненского округа упали два беспилотника. Инфраструктура не пострадала. Все системы работают в обычном режиме», – написал глава региона в своем тг-канале.
Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Срабатывала ли в регионе система ПВО, Владимиров не сообщил. Напомним, в четверг утром Минобороны сообщило о сбитии четырех БПЛА над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями.
Ставрополь, Наталья Петрова
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