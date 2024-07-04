Четыре белгородца пострадали во время атаки украинских БПЛА

ВСУ нанесли удар беспилотниками по трем автомобилям в Белгородской области – пострадали четыре человека, в том числе девочка-подросток. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинский дрон сбросил взрывное устройство на две машины на участке автодороги Борисовка – Байцуры.

«Пострадали четыре мирных жителя: двое мужчин, женщина и 12-летний ребенок. Пострадавшие доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая помощь», – написал Гладков в своем тг-канале.

Женщина и один из мужчин получили баротравмы. У еще одного мужчины ожоги головы и шеи, а также контузия и баротравма. 12-летняя девочка контужена.

По его главы региона, всех пострадавших планируется перевести в больницы в Белгороде.

На этом же участке автодороги еще один БПЛА атаковал движущийся грузовик. «Водитель через зеркало заднего вида увидел приближающийся дрон и притормозил – дрон сдетонировал на дорожное полотно. Водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена кабина», – уточнил Гладков.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ сегодня утром упал в спальном районе Белгорода без последующей детонации. Никто не пострадал. Обломки рухнули на проезжую часть на улице Есенина. Движение транспорта частично перекрыто.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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