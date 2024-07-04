Жительницу Петербурга обвинили в убийстве четырехмесячной дочери

Следователи предъявили обвинение 30-летней жительнице Санкт-Петербурга в убийстве своей четырехмесячной дочери, которая во вторник была оставлена ею дома одна и умерла. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Согласно данным следствия, 2 июля фигурантка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не менее трех раз ударила свою дочь рукой по голове. После этого злоумышленница бросила ребенка в кровать и продолжила распивать спиртное, а затем ушла из квартиры.

Ребенок скончался от полученных травм. Подозреваемую задержали. Ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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