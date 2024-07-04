российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 7 июля 2024, 07:50 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Жительницу Петербурга обвинили в убийстве четырехмесячной дочери

Следователи предъявили обвинение 30-летней жительнице Санкт-Петербурга в убийстве своей четырехмесячной дочери, которая во вторник была оставлена ею дома одна и умерла. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Согласно данным следствия, 2 июля фигурантка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не менее трех раз ударила свою дочь рукой по голове. После этого злоумышленница бросила ребенка в кровать и продолжила распивать спиртное, а затем ушла из квартиры.

Ребенок скончался от полученных травм. Подозреваемую задержали. Ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия,