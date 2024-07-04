Девочка сломала позвоночник на прогулке в детсаду в Петербурге

Шестилетняя девочка сломала позвоночник во время прогулки в детском суду в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Медсестра в учреждении не заметила травму, хотя четыре позвонка оказались сломаны.

Девочка каталась на качелях-балансире вместе с другим воспитанником. Но мальчик внезапно вскочил, и сиденье с девочкой сильно ударилось о землю. На видео с камеры наблюдения видно, что ребенок бежит к воспитателю, схватившись за спину.

Мать пострадавшей узнала об инциденте вечером, когда забирала ребенка. Девочка продолжала жаловаться на боли в списке, и на следующий день мать попросила медсестру в учреждении осмотреть девочку. Специалисты не нашла травмы, и ребенок попал к врачу только на следующий день, по настоянию матери. Оказались сломаны четыре позвонка, девочке значительно ограничили в передвижениях в целях реабилитации, пишет портал 78.ru со слов матери пострадавшей.

Прокуратура начала проверку инцидента. Специалисты также дадут оценку исполнению законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних и обеспечения безопасности при эксплуатации детских игровых сооружений.

Ранее восьмилетняя девочка получила перелом позвоночника во время прыжков на батуте в детском загородном клубе в поселке Полянское Выборгского района.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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