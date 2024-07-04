В Дагестане 10 юных спортсменов оказались с отравлением в больнице

Десять человек из детской спортивной команды обратились за помощью к медикам в Дербенте в связи с симптомами отравления. Три человека остаются под наблюдением врачей, сообщил минздрав Дагестана.

Ребята поступили в больницу 3 июля, сразу по приезду в Дербент, где должны были участвовать в соревнованиях. У всех была рвота и диарея, всех отправили в стационар. Семи ребятам в течение дня стало лучше.

«В Дербентской ЦГБ лечат трех детей с легкой формой пищевой токсикоинфекции, они готовятся к выписке на завтра. Семерым ребятам помощь в течение одного дня уже была оказана, и они выписаны», – рассказали в минздраве.

Специалисты взяли пробы, чтобы узнать причину недомогания ребят.

В июне в Буйнакске 84 человека с кишечной инфекцией попали с больницу. специалисты Роспотребнадзора выяснили, что причина – возбудители инфекций в водопроводной воде.

Дербент, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube