ПВО нейтрализовала 50 украинских дронов за ночь

Средства ПВО сбили и перехватили 50 украинских беспилотников над Кубанью, Запорожской и Ростовской областями. Самой массированной была атака на Запорожье, следует из данных Минобороны РФ.

Киевский режим использовал для атаки БПЛА самолетного типа.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территорией Краснодарского края, 26 БПЛА над территорией Запорожской области, уничтожены и подавлены 10 БПЛА над территорией Ростовской области», – сообщили в министерстве.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что регион тоже подвергся воздушной атаке с украинской стороны. Ракета попала в здание музыкальной школы в слободе Белой Беловского района. Кроме здания школы повреждены соседние магазины, но мирные граждане не пострадали.

Как сообщал «Новый День», в результате атаки ВСУ на Кубани шесть человек попали в больницу, в их числе двое детей. в Ростовской области никто не пострадал, но на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе возникли лесные пожары.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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