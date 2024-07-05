ФСБ помешала теракту на самарском оборонном предприятии

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Самарской области. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ведомстве.

Силовики узнали о готовящейся атаке на объект ОПК и помешали злоумышленникам совершить задуманное.

«Предотвращен теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (попытка совершения теракта)», – цитирует сообщение ТАСС.

В Мелитополе задержали мужчину, готовившего взрыв на объекте энергетической инфраструктуры Запорожской области.

Самара, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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