Полиция в Мелитополе задержала мужчину по подозрению в подготовке теракта. По данным следствия, подозреваемый готовился взорвать объекта энергетической инфраструктуры Запорожской области.
Силовики узнали о подготовке теракта на территории региона и установили подозреваемого: 25-летнего жителя Мелитополя.
«Подозреваемый из ранее приготовленного тайника забрал самодельное взрывное устройство и намеревался совершить теракт в месте расположения объекта энергетической инфраструктуры. Реализовать свой преступный умысел злоумышленник не смог, поскольку был задержан», – рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Материалы по инциденту передали в Следственный комитет. Подозреваемому грозит привлечение к ответственности за покушение на теракт, незаконное приобретение, хранение и перевозку взрывчатки.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что киевский режим наращивает усилия по организации терактов и диверсий на территории России при поддержке стран НАТО. Силовики предотвратили 134 террористические атаки на стадии подготовки.
Мелитополь, Наталья Рязанова
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