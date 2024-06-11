В Мелитополе поймали террориста, готовившего взрыв на энергообъекте

Полиция в Мелитополе задержала мужчину по подозрению в подготовке теракта. По данным следствия, подозреваемый готовился взорвать объекта энергетической инфраструктуры Запорожской области.

Силовики узнали о подготовке теракта на территории региона и установили подозреваемого: 25-летнего жителя Мелитополя.

«Подозреваемый из ранее приготовленного тайника забрал самодельное взрывное устройство и намеревался совершить теракт в месте расположения объекта энергетической инфраструктуры. Реализовать свой преступный умысел злоумышленник не смог, поскольку был задержан», – рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Материалы по инциденту передали в Следственный комитет. Подозреваемому грозит привлечение к ответственности за покушение на теракт, незаконное приобретение, хранение и перевозку взрывчатки.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что киевский режим наращивает усилия по организации терактов и диверсий на территории России при поддержке стран НАТО. Силовики предотвратили 134 террористические атаки на стадии подготовки.

Мелитополь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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