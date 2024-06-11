Бортников: Украина все активнее готовит теракты в России при поддержке НАТО

Киевский режим наращивает усилия по организации терактов и диверсий на территории России при поддержке стран НАТО. Силовики предотвратили 134 террористические атаки на стадии подготовки, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

Он подчеркнул, что главная задача подготовленных киевским режимом террористов – вызвать панику в обществе и снизить поддержку российской армии. Для этого Киев постоянно ищет все новых исполнителей для своих планов, в том числе, среди трудовых мигрантов в РФ.

«Противник при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий на территории России. Не прекращаются попытки проникновения в приграничные регионы неонацистских вооружённых формирований и ДРГ. С начала СВО предотвращено 134 террористических преступления, пресечена деятельность 32 ячеек МТО», – говорится в сообщении пресс-службы НАК.

Восемь терактов в местах массового скопления людей и на государственных объектах не случились благодаря усилиям правоохранительных органов. Эти акции должны были совершить выходцы из стран Центральной Азии.

Глава ФСБ Александр Бортников ранее объявил о непосредственном отношении ГУР Украины к нападению в «Крокус сити холл». Задержаны более 20 лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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