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Воскресенье, 7 июля 2024, 07:52 мск

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В России скончался второй заразившийся ботулизмом

В России зафиксирован второй случай смерти от ботулизма. В медучреждениях остаются 54 пациента.

24-летний мужчина скончался в реанимации больницы Дзержинска Нижегородской области, сообщили в региональном минздраве.

В общей сложности с начала вспышки ботулизм выявили у более чем 400 человек. В больницах на данный момент остаются 54 пациента с разными степенями тяжести заболевания. Первый случай смерти пациента с ботулизмом был зафиксирован в Костромской области, там умер 21-летний молодой человек, которым заразился в поездке в Нижний Новгород.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что специалисты службы изъяли почти 200 т продукции, ставшей причиной вспышки ботулизма в ряде российских регионов. Возбуждены несколько уголовных дел.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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