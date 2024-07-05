В Петербурге подросток изрезал сверстника

Подросток несколько раз ударил ножом сверстника в Приморском районе Петербурга. После оказания первой помощи пострадавшего отпустили лечиться домой.

Инцидент случился вечером 4 июля в Крымском сквере в группе подростков. Один парень несколько раз пырнул ножом другого в шею, грудь и бедро. 15-летний петербуржец самостоятельно добрался до больницы и обратился за помощью. После обработки ран его состояние признали удовлетворительным и отпустили на амбулаторное лечение, пишет портал 78.ru.

Правоохранители выясняют подробности инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петрозаводске 15-летний юноша изрезал ножом двух девушек. Пострадавшие госпитализированы, нападавший задержан.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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