При атаке дронов на АЗС в Курской области пострадали два человека

Два человека получили ранения в Курской области во время атаки украинских дронов на автозаправочные станции. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
По его данным, в городе Суджа пострадал водитель легкового автомобиля. Его доставили в районную больницу.
В селе Заолешенка Суджанского района вражеский дрон повредил автомобиль и помещение АЗС.
«Ранение получил один из жителей. Он был доставлен в районную больницу для осмотра и лечения», – написал Смирнов в своем тг-канале.
Врио губернатора пообещал оказать всем собственникам необходимую помощь.
Курск, Наталья Петрова
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