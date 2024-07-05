При атаке дронов на АЗС в Курской области пострадали два человека

Два человека получили ранения в Курской области во время атаки украинских дронов на автозаправочные станции. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

По его данным, в городе Суджа пострадал водитель легкового автомобиля. Его доставили в районную больницу.

В селе Заолешенка Суджанского района вражеский дрон повредил автомобиль и помещение АЗС.

«Ранение получил один из жителей. Он был доставлен в районную больницу для осмотра и лечения», – написал Смирнов в своем тг-канале.

Врио губернатора пообещал оказать всем собственникам необходимую помощь.

Курск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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