Обстрел ВСУ оставил без света семь сел в Херсонской области

Семь сел в Херсонской области остались без света в результате обстрела с украинской стороны. Ограничения затронули более четырех тысяч абонентов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Обстрел киевских боевиков повредил электросети в Голопристанском округе, без света остались 4 087 абонентов «Херсоноблэнерго». Удар террористов вывел из строя электроподстанцию 35кВ», – говорится в блоге губернатора.

Без электричества остались жители Гладковки, Голой Пристани, Старой Збурьевки, Новой Збурьевки, Малой Кардашинки, Большой Кардашинки, Коханов.

Ранее ВСУ отправили ударные беспилотники в Алешки Херсонской области. В результате взрыва у здания хлебопекарни погибли двое рабочих, одна сотрудница ранена.

Геническ, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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