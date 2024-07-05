Глава района Белых погиб в лесу в Курской области

И.о. главы Советского района в Курской области Сергей Белых погиб во время заготовки дров для нужд СВО. На мужчину упало срубленное дерево, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

ЧП случилось утром 5 июля около посёлка Кшенский.

«Сегодня утром в результате падения срубленного дерева пострадал Сергей Валентинович Белых. Незамедлительно он был доставлен в районную больницу, однако из-за серьёзных травм скончался», – написал глава региона в телеграм-канале.

Смирнов заверил, что семье погибшего окажут всю необходимую помощь.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube