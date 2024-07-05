Глава района Белых погиб в лесу в Курской области

И.о. главы Советского района в Курской области Сергей Белых погиб во время заготовки дров для нужд СВО. На мужчину упало срубленное дерево, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
ЧП случилось утром 5 июля около посёлка Кшенский.
«Сегодня утром в результате падения срубленного дерева пострадал Сергей Валентинович Белых. Незамедлительно он был доставлен в районную больницу, однако из-за серьёзных травм скончался», – написал глава региона в телеграм-канале.
Смирнов заверил, что семье погибшего окажут всю необходимую помощь.
Курск, Наталья Рязанова
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