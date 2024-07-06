Система ПВО за ночь уничтожила восемь дронов ВСУ над двумя регионами

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила восемь беспилотников над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Семь дронов были уничтожены над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области.

В Курской области власти предупреждали жителей о возможной атаке БПЛА. Утром был дан отбой тревоги. Данных о пострадавших не поступало.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков также сообщил, что ночью ВСУ обстреляли Шебекино. Осколочные ранения получил мужчина, ему оказали медицинскую помощь, от госпитализации пострадавший отказался.

Кроме того, в результате атаки были повреждены 11 домов, в них выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы. Осколками задело четыре автомобиля, имеются повреждения на линии электропередачи. «Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», – добавил глава региона.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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