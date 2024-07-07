Под Воронежем из-за беспилотников начался пожар на складе с взрывоопасными объектами

В Воронежской области из-за сбитых дронов начался пожар на складе с взрывоопасными объектами. Власти готовятся к возможной эвакуации жителей.

Как сообщил губернатор Александр Гусев, система ПВО сбила несколько БПЛА в Подгоренском районе на юго-западе Воронежской области. Обломки упали на склад, произошла детонация взрывоопасных объектов.

«По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации ЧС», – рассказал глава региона.

Власти подготовили автобусы для возможной эвакуации жителей ближайших населенных пунктов. Проводится инструктаж для обеспечения безопасности граждан.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube