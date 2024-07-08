Украинские спецслужбы пытались угнать бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России

Федеральная служба безопасности РФ пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«ФСБ РФ пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России, вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к ее подготовке и реализации», – говорится в сообщении.

Украинская разведка планировала завербовать российского военного летчика, обещая ему деньги и гражданство Италии. Пилот должен был угнать ракетоносец и посадить его на Украине.

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ «Озерное», – добавили в ЦОС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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