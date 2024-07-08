В селах Белгородской области три человека пострадали при атаках ВСУ

В Белгородской области три человека получили ранения в результате атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Ржевка служебный автомобиль одного из предприятий наехал на взрывоопасный предмет. Два сотрудника получили осколочные ранения, оба госпитализированы в городскую больницу №2 Белгорода. «Территория в настоящее время оцеплена, на месте работают спецслужбы», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, в селе Ржевка дроны атаковали частный жилой дом, автомобиль и здание магазина. У дома повреждена крыша, машина посечена осколками, а у торговой точки вспыхнула сухая трава. Пожар удалось быстро потушить. «Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», – добавил Гладков.

В селе Вознесеновка беспилотник атаковал пассажирский автобус. Водитель получил осколочные ранения брюшной полости, лица, рук и ног. Пострадавший доставлен в Шебекинскую ЦРБ.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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