Сибиряк заживо сжег отказавшегося уходить из гостей знакомого

Житель Ачинска поджег приятеля, когда тот отказался уходить из его дома. Пострадавший умер в больнице от обширных ожогов, подозреваемого задержали, рассказали в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю.

Инцидент случился вечером 6 июля в Юго-восточном микрорайоне Ачинска. 40-летний местный житель пришел выпить домой к своему 39-летнему знакомому. Ночью собутыльники повздорили, поскольку гость отказался прерывать застолье и уходить. Хозяин квартиры облил гостя горючей жидкостью и поджег зажигалкой.

«Мужчину доставили в больницу с обширными ожогами головы, туловища, верхних и нижних конечностей общей площадью 70-80% тела. Сегодня ночью он скончался. Возбуждено уголовное дело по п.п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью)», – пояснили в ведомстве.

Поджигатель тоже получил ожоги и находится в больнице. Его задержали в качестве подозреваемого, а в ближайшее время следователи обратятся в суд для его ареста.

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Ачинск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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