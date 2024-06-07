В Якутии второклассник поджег товарища на детской площадке

Восьмилетний школьник поджег одежду на маленьком мальчике из-за ссоры на детской площадке в Якутском селе. Следователи организовали проверку инцидента, а мать мальчика уверена, что сына пытались убить.

По данным Следственного комитета, днем 26 мая в селе Намцы местный житель 2016 года рождения поджег футболку на другом мальчике из-за возникшей ссоры. Прокуратура республики уточнила, что одежду не сразу сумели потушить и ребенок получил ожоги 25% тела.

Республиканское управление СКР проводит проверку обстоятельств инцидента на признаки преступления. Прокуратура также намерена оценить работу органов профилактики. Пока в отношении родителей использовавшего зажигалку мальчика составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Семья правонарушителя и ребенок поставлены на профилактический учет.

Мать пострадавшего мальчика рассказала, что обидчик сказал ей, будто хотел убить ее сына. Пострадавший ребенок находится в реанимации ожогового центра. У него обожжены уши, подбородок, шея, грудь, часть живота, руки, плечи, спина, пишет портал Sakhaday.

Якутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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