Четыре жителя Херсонской области ранены при обстреле ВСУ

Украинские боевики ранили четырех мирных жителей Херсонской области за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его данным, ВСУ выпустили 40 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам левобережья, а также использовал для атак дроны и ракеты. Так, беспилотник повредил ЛЭП в посёлке Днепряны, оставив без света близлежащие поселения.

В Алешкинском округе снаряды HIMARS ранили два человека и разрушили частный дом. В селе Васильевка Каховского МО в результате взрыва снаряда ранен один человек. В Новой Каховке в результате взрыва дрона получила травмы 73-летняя местная жительница.

Сальдо заверил, что всем пострадавшим оказана медпомощь, их жизни вне опасности.

Ранее семь сел в Херсонской области остались без света в результате обстрела с украинской стороны. Ограничения затронули более четырех тысяч абонентов.

Геническ, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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