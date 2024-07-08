Спасатели сняли альпиниста с гор в Кабардино-Балкарии

Спасатели на вертолете эвакуировали туриста с горы Дыхтау в Кабардино-Балкарии. Тело его погибшего товарища пока не удалось доставить из-за сложной погоды, рассказали в МЧС.
Тургруппа из двух человек совершала восхождение на гору Дыхтау. Но на высоте более 5 000 метров один из альпинистов погиб от удара молнии. Второй турист вызвал помощь, но спасатели не смогли быстро добраться до альпинистов из-за погодных условий.
Выживший альпинист остановил восхождение и в палатке ждал спасателей. На следующий день его эвакуировали с помощью вертолета.
«55-летний мужчина транспортирован в лагерь, в медпомощи не нуждается. Из-за непогоды специалисты все еще не могут спустить тело второго альпиниста. С изменениями погодных условий спасатели продолжат работы», – говорится в сообщении МЧС.
Нальчик, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»