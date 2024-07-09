Под Херсоном женщина и ребенок ранены при атаке дронов ВСУ

Киевский режим атаковал с помощью дронов Алешкинский округ в Херсонской области. Ранены 38-летняя женщина и ее ребенок двух лет, рассказал глава региона Владимир Сальдо.
Целью атаки БПЛА стал поселок Новая Маячка.
«Пострадали два мирных жителя: женщина 1986 года рождения и её двухлетний ребёнок. Пострадавших госпитализировали в Скадовскую больницу», – говорится в блоге губернатора.
Накануне украинские боевики ранили четырех мирных жителей Херсонской области. ВСУ выпустили 40 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам левобережья, а также использовали для атак дроны и ракеты.
Алешки, Наталья Рязанова
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