В Рязанской области один человек погиб в ДТП с участием маршрутки

В Рязанской области столкнулись грузовик и маршрутное такси. По предварительным данным, один человек погиб, еще шестеро пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Авария произошла на территории Рыбновского района на 174 километре федеральной трассы М-5 «Урал». Столкнулись маршрутное такси ГАЗ под управлением 63-летнего водителя и грузовой автомобиль.

В маршрутке находились 14 пассажиров. В результате ДТП пострадали шесть человек, один человек погиб.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Рязань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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