Над Астраханской областью сбиты еще три украинских беспилотника

Средства противоздушной обороны России уничтожили еще три украинских беспилотника над Астраханской областью и один – над Белгородской. Об этом сообщило Минобороны РФ. БПЛА самолетного типа были перехвачены с 08:20 по 10:30 мск во вторник, 9 июля.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин уточнил, что в связи с атакой дронов ВСУ режим «воздушной тревоги» сохраняется в Ахтубинском районе и Знаменске. «Все средства РЭБ и ПВО работают штатно. Жертв и разрушений нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Из-за падения БПЛА зафиксированы локальные возгорания, их своевременно ликвидируют. Все специальные службы работают в усиленном режиме, отметил Бабушкин, призвав местных жителей сохранять спокойствие.

По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь силы ПВО нейтрализовали 38 украинских дронов над пятью регионами России, в том числе пять – над Астраханской областью. Бабушкин сообщал, что ночью на севере Астраханской области была отражена массированная атака БПЛА.

Ранним утром 9 июля в ЗАТО Знаменск ввели красный уровень террористической опасности из-за атак беспилотников.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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