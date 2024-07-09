Вдову Навального* объявили в розыск

Вдова Алексея Навального* Юлия по ходатайству ГСУ Следственного комитета РФ во вторник, 9 июля, была заочно арестована и объявлена в розыск Басманным районным судом Москвы по делу об участии в экстремистской организации.

В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы, в частности, говорится: «Навальной Ю. Б. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Срок будет исчисляться с момента экстрадиции Навальной на территорию РФ либо с момента задержания на территории России».

* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента

Москва, Иван Бабурин

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