Пожарные потушили огонь на волгоградской нефтебазе

Пожарным удалось справиться с возгоранием на нефтебазе в Калачевском районе Волгоградской области, сообщил областной главк МЧС России.

«10 июля в 03:40 пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», – говорится в сообщении.

После того, как удалось справиться с открытым горением, пожарные еще порядка трех часов занимались ликвидацией последствий пожара.

Пожар на территории нефтебазы случился в результате атаки украинского беспилотника утром 9 июля. С огнем не удавалось справиться почти сутки.

Волгоград, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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