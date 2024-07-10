Массовое отравление в лагере в Туве: в больницу попали 46 детей

В Туве число детей, попавших в больницу с отравлением после возращения из оздоровительного лагеря, увеличилось до 46. Об этом сообщил глава минздрава республики Анатолий Югай.

По его словам, на сегодняшний день состояние у всех пострадавших детей «заметно улучшилось».

«Девочка, которая находится в реанимационном отделении, тоже чувствует себя значительно лучше. На настоящий момент на стационарном лечении находятся 46 детей и 1 воспитатель», – написал министр в своем телеграм-канале.

Накануне сообщалось, что в инфекционную больницу в Туве госпитализирован 31 школьник с симптомами острой кишечной инфекции. Еще трое детей лечатся амбулаторно. Школьники, отдыхавшие в первую летнюю смену, начали жаловаться на недомогание сразу после возвращения из оздоровительного лагеря «Чагытай» в Кызыле.

Причина массового отравления устанавливается. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы биоматериалов у сотрудников лагеря, образцы пищи и сырья.

Глава региона Владислав Ховалыг поручил провести проверку в лагере «Чагытай», а также инициировать проверочные выезды в другие оздоровительные лагеря.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), по факту отравления детей в лагере.

Кызыл, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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