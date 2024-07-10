Два человека погибли, три пострадали в ДТП с фурой в Татарстане

Семья с тремя детьми попала в аварию в Актанышском районе Татарстана. Их иномарка врезалась в фуру, в результате отец семейства и одна из дочерей погибли, мать с двумя детьми оказались в больнице.

ДТП произошло на 1139-м км автодороги М-7 Волга вскоре после полуночи. По данным ГАИ республики, 36-летний водитель автомобиля KIA слишком разогнался и потерял контроль над машиной. Иномарка врезалась в ограждение, и ударом ее отбросило на встречную полосу, под колеса фуры MAN.

«Восьмилетняя девочка-пассажир погибла на месте. Водитель, отец ребенка, скончался по пути в больницу. Мать и ещё двое детей 2 и 12 лет с травмами госпитализированы», – пояснили в ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В Рязанской области столкнулись две фуры, легковая машина и «Газель» с пассажирами. Восемь человек умерли на месте до прибытия скорой помощи. Восемь взрослых и трех несовершеннолетних с различными травмами отвезли в больницу.

Казань, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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