Более 20 человек погибли и пострадали в массовом ДТП в Рязанской области

Четыре автомобиля столкнулись на автодороге «Урал» в Рязанской области. В результате восемь человек погибли, 11 пострадали. Предварительно, авария случилась из-за выезда «Газели» на встречную полосу, рассказали в областной ГАИ.

Около 06:30 часов 18 июня на 273-м км автодороги «Урал» в Шиловском районе столкнулись четыре автомобиля: две фуры, легковая машина и «Газель» с пассажирами. Восемь человек умерли на месте до прибытия скорой помощи. Восемь взрослых и трех несовершеннолетних с различными травмами отвезли в больницу. Ими занимаются врачи.

Сотрудники ГАИ выясняют причины аварии. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку обстоятельств инцидента, по итогам решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Самаре произошло ДТП с участием автобуса и пяти автомобилей. Пострадали шесть человек.

Рязань, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube