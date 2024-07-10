В Японии задержали гражданина РФ за обход антироссийских санкций

В Японии задержали гражданина России, которого обвиняют в экспорте подсанкционных товаров. Российские дипломаты подтвердили информацию об аресте.

По данным японских СМИ, в Осаке был арестован 38-летний гражданин России. Предполагается, что он обошел антироссийские санкции и экспортировал в РФ через Южную Корею личные гидроциклы, судовые двигатели и подержанные мотоциклы на общую сумму около 260 тысяч долларов.

В консульстве России в Осаке сообщили, что бизнесмен не был туристом, он проживал в Японии. «Мы сейчас плотно взаимодействуем с полицией города Осака, которая арестовала нашего гражданина, нашего предпринимателя. К сожалению, подробности о том, были ли это гидромотоциклы, двигатели и прочее, они нам не озвучили», – рассказала «Известиям» атташе Маргарита Аккуратнова.

Данный арест стал первым в Японии по обвинению в экспорте товаров в РФ в обход санкционного режима.

Осака, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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