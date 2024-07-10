Обстрел ВСУ оставил без света большую часть Энергодара

Украинские боевики обстреляли Энергодар, в результате чего большая часть города осталась без электричества. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВСУ также пытаются лишить город доступа к питьевой воде.

«В результате обстрела боевиками ВСУ Энергодара в значительной части города нарушена подача электроэнергии. Пострадавших нет», – написал Рогов в своем блоге.

По его словам, боевики часто намеренно бьют по водозабору, чтобы лишить город доступа к чистой воде в жаркую пору. По прогнозам синоптиков 10 июля воздух в регионе прогреется до +38 °С.

Накануне удар ВСУ по Энергодару оставил без света 1356 абонентов.

Энергодар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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