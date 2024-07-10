ВСУ повредили здание водозабора в Энергодаре

Здание Водозабора в Энергодаре повреждено в результате атаки с украинской стороны, сообщил глава города Эдуард Сеновоз. В городе также нарушено электроснабжение и связь.

Никто из мирных жителей не пострадал.

«В результате сегодняшней атаки ВСУ пострадало здание Водозабора КП «Тепловодоканал»: выбиты стекла, осколками повреждены стены. Также нарушено штатное электроснабжение. Возможны перебои с мобильной связью и интернетом», – написал мэр в телеграм-канале.

Ранее днем сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВСУ организовали массированную атаку на водозабор в попытке лишить город доступа к питьевой воде в самую жаркую пору.

Энергодар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube