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Четверг, 11 июля 2024, 10:57 мск

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ПВО сбила пять дронов ВСУ над Центральной Россией

Средства противоздушной обороны России за минувшую ночь уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами в Центральной России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Два дрона нейтрализованы над Брянской областью и по одному – над Тамбовской, Тульской и Московской областями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что летевший в сторону российской столицы БПЛА сбит в Ступинском городском округе. «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – уточнил градоначальник в своем тг-канале. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении беспилотников ВСУ над Клинцовским и Суражским районами. По его данным, также обошлось без пострадавших и разрушений.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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