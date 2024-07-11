Дроны ВСУ атаковали автомобили под Шебекино: есть погибший и раненые

Один человек погиб и еще трое получили ранения при атаке украинских дронов на село Ржевка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. «От полученных ран до приезда бригады скорой помощи скончался мужчина», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Еще один дрон-камикадзе атаковал вторую машину. В результате были ранены трое мужчин. Двоих пострадавших с осколочными ранениями спины доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Еще один пострадавший с баротравмой и ушибом поясницы самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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